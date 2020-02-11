Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'da bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Konya'da bedensel engelli kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'da bir evde çıkan yangında bedensel engelli kadın hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Yunus Emre mahallesi Erkuş sokaktaki iki katlı evin üst katında soba bacası tutuştu. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine yayılan alevleri söndürdü.

Yangında, evde bulunan bedensel engeli Hatice Erdoğan'ın (52) hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Hatice Erdoğan'ın birlikte yaşadığı annesi Fatma Erdoğan'ın olay sırasında komşularında olduğu öğrenildi.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:24 Kaynak: AA
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