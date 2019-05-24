Son Dakika Haberleri: Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

3 saat önce

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı, System.String[]
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu'nun durumunun kritik olduğu belirtildi.
Öte yandan haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 02:44 Kaynak: AA
Doğanhisar, İhsan Öztoklu, Başköy, Güncel
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