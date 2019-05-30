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Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı

1 saat önce

Konya'nın Doğanhisar ilçesi belediye başkanlığına Süleyman Pekmez seçildi.

Konya'da belediye başkanına bıçaklı saldırı, System.String[]
Konya'nın Doğanhisar ilçesi belediye başkanlığına Süleyman Pekmez seçildi.

Konya'nın Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun öldürülmesinin ardından yeni belediye başkanını belirlemek üzere belediye meclisi toplandı.

Toplantının ilk gündem maddesi belediye başkanlığı seçimleri oldu.
Başkanlığa belediye meclis üyesi ve eski Konakkale Belde Belediye Başkanı Süleyman Pekmez Cumhur ittifakının adayı gösterildi.
Yapılan oylama sonucunda Pekmez, oy çokluğuyla Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçildi.
Olay
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, Başköy Mahallesi'nde bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı olan Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztoklu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Cinayet şüphelisi Abdurrahman K. ile 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Doğanhisar belediye başkan adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. tutuklanmıştı.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:21 Kaynak: AA
İhsan Öztoklu, Süleyman Pekmez, Doğanhisar, Konya, Güncel
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