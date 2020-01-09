Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı - Son Dakika

Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehir genelinde bulunan beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.

Konya'da belediye ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehir genelinde bulunan beslenme alanlarına yiyecek bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başıboş kedi ve köpeklerin kış aylarında aç kalmamaları için şehrin farklı noktalarındaki beslenme alanlarına düzenli olarak tavuk eti ve pelet yem bırakıyor.

Ekipler ayrıca, yem bulmakta zorlanan kuşlar için de Alaaddin Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölgesi ve mezarlıklar başta olmak üzere şehrin farklı yerlerine buğday bırakıyor.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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