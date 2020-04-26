Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi - Son Dakika

Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi

6 saat önce

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

Konya'da belediyeden Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi, System.String[]

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde cenaze yıkama işlemlerinin sağlık koşullarına ve İslami usullere uygun şekilde yapılabilmesi için Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları ile yapılan değerlendirmeler neticesinde; el değmeden tam otomasyonla çalışabilen İslami usullere uygun Cenaze Yıkama-Kefenleme ve Dezenfeksiyon Sistemi'ni hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır Ek Binası'nda hizmete giren sistem ile bir yeniliğe daha imza attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle birçok tedbir alındı. Bununla ilgili yenilikçi çözümler ortaya konuyor. Biz de ilk günden itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi olarak örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Özellikle cenaze defin işlemlerinde koronavirüs salgının ilk günlerinde önemli problemler yaşandı. Bunu aşmak için Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yetkilileri ve enfeksiyon hocalarımızla yapılan istişareler neticesinde tam otomatik cenaze yıkama sistemini bugün itibariyle hayata geçirmiş olduk. Bu sistem cenazeye el değmeden önce dezenfeksiyonunu yapan, sonra da cenazenin yıkanması ve kefenlenmesi ile sonuçlanan bir süreç. Tamamen el değmeden bu süreci yürütüyoruz. Ayrıca bir kadın bir erkek gassalımız sureci baştan sona kadar takip ediyor. İslami usullere göre kefenlenme işleminin sonlanmasını ve dua işlemini gerçekleştiriyor."

Altay, bunun sadece Covid-19 nedeniyle ölenler için değil, aynı zamanda başka salgın hastalıklar, trafik kazaları, yanıklar ya da uzun süre cesedine ulaşılmamış adli vakalar için de çok önemli bir çözüm oluşturacağını belirtti.

Altay, "Covid nedeniyle öğrendik ki her türlü işe hazırlıklı olunması, çözüm üretilmesi gerekiyor. Umuyorum ihtiyacımız olmaz. Bir ihtiyaç olursa biz insanımıza her noktada hizmet etmek için gerekli her türlü hazırlığımızı yaptık, tedbirlerimizi aldık. Bu projenin de diğer şehirlere örnek olacağını düşünüyoruz. Şu anda ilk sistemimiz Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yazır ek binasında hizmete açıldı. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.


Koronavirüs, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 12:45 Kaynak: DHA

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