Konya'da belediyenin açtığı kurslarda Türk ve dünya mutfağı öğretiliyor - Son Dakika
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Konya'da belediyenin açtığı kurslarda Türk ve dünya mutfağı öğretiliyor

27.05.2022 12:18
Konya'da belediyenin açtığı kurslarda Türk ve dünya mutfağı öğretiliyor

Konya'da Büyükşehir Belediyesinin açtığı Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) "gastronomi" bölümünde kursiyerler, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri öğreniyor.

Konya'da Büyükşehir Belediyesinin açtığı Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) "gastronomi" bölümünde kursiyerler, Türk ve dünya mutfaklarından lezzetleri öğreniyor.

Karatay KOMEK'de görevli yemek öğretmeni Hatice Acar, AA muhabirine, kursiyerlerin ilgi ve tercihlerinin en fazla Türk mutfağına olduğunu, 12 yılda 3 bin kişiyi üçer aylık eğitimler vererek mezun ettiklerini söyledi.

Öğretmenlerden Gonca Ekentok ise kent sakinlerinin dünya mutfağının öğretildiği gastronomi bölümüne yoğun ilgisinden memnun olduklarını dile getirdi.

Yemek çeşitlerini öğrencilerden gelen taleplere göre oluşturduklarını aktaran Ekentok, eğitime öncelikle Konya yemekleriyle başladıklarını, çeşitlerinin çok fazla olduğunu kaydetti.

Ekentok, Türk mutfağını diğerlerinden ayıran özelliğe değinerek, "Türk yemekleri genelde sosuyla pişiyor, yurt dışındaki mutfaklar ise genellikle sosu daha sonradan ilave ediyor." dedi.

Eğitmen Hediye Görgülü de iyi bir yemek için kişinin önce işini severek yapması, ardından mutfak hijyenine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Gastronomi, KOMEK, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

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