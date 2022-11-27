Konya'daki vahşete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı - Son Dakika
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Konya'daki vahşete ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığından açıklama: Rutin denetimler eksiksiz yapıldı

27.11.2022 11:05

Konya Büyükşehir Belediyesine ait barınakta köpeklerin kafalarına kürekle vurularak öldürüldüğü görüntüler infiale neden olurken Tarım ve Orman Bakanlığınca da katliamla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakımevine yönelik ön incelemede rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığına değinilen açıklamada, "2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Hayvan Barınağı'ndaki işkence skandalıyla ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir" denildi.

BAKAN KİRİŞÇİ TALİMAT VERDİ

Açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sosyal medyaya yansıyan görüntüler ihbar kabul edilerek 25 Kasım 2022 tarihinde görüntülerde yer alan şahıslar hakkında Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımızca yargıya intikal ettirdiğimiz süreç, titizlikle takip edilecektir. Ayrıca dün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'nin Konya ziyareti esnasında gerekli talimatlar verilmiş olup, söz konusunda bakımevinde, bakanlık denetim ekiplerince detaylı inceleme başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

"SAĞLIK TARAMALARI VE MUAYENELER YAPILACAK"

Açıklamada şunlar kaydedildi; "Bakımevine yönelik ön incelemede, rutin denetimlerin eksiksiz yapıldığı, 2 Kasım 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan denetimlerde hayvanların barınma koşullarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı ve bakımevinde bulunan hayvan sayısının kapasite dahilinde olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görev yapan veteriner hekimlerimizce, bugün söz konusu bakımevinde can dostlarımızın kötü bir muameleye maruz kalıp kalmadıklarını tespit etmek için sağlık taramaları ve gerekli muayeneleri yapılacaktır. Veteriner hekimlerimiz tarafından yapılacak incelemelerin ardından kamuoyu bilgilendirilecektir. Bakanlığımız 5199 Sayılı Kanunun vermiş olduğu tüm yetkileri kullanarak hayvan bakımevlerini denetlemeye ve tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereğini yapmaya titizlikle devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

Önceki gün, Konya Hayvan Barınağındaki köpeğin bir görevli tarafından kürekle vurularak katledilmesi, görüntülerin ortaya çıkması üzerine büyük tepki çekmişti. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerin ardından 2 görevli tutuklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili açıklamasında "Belediyemizin hayvan barınağında görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntüyü üzüntüyle izledik. Sorumlular tutuklandı, tekrarı olmasın diye tedbir alındı" ifadelerini kullanmıştı.

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