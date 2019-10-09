Son Dakika Haberleri: Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi

Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi

12 dakika önce

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kaçak far avı yaparken yakalanan 3 şahsa 6 bin 551 lira para cezası kesildi.

Konya'da belgesiz avcılara 6 bin 551 lira ceza kesildi, System.String[]

Konya'nın merkez Meram ilçesinde kaçak far avı yaparken yakalanan 3 şahsa 6 bin 551 lira para cezası kesildi.


Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında, Meram ilçesi Gökyurt Mahallesinde, av belgesi olmayan 3 şahıs far avı yaparken yakalandı. Ekipler tarafından, far avında kullanılan 1 araca, 1 takozsuz yarı otomatik av tüfeğine ve 2 adet vurulmuş tavşana el konuldu. Şahıslara ise 6 bin 551 lira idari para ve tazminat cezası kesildiği öğrenildi. - KONYA

Meram, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:38 Kaynak: İHA
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