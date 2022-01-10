Konya'da belgesiz avlanan 7 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Konya'da yasa dışı olarak belgesiz avlandığı öne sürülen 7 kişi hakkında milli parklar görevlileri tarafından cezai işlem uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerinin yasa dışı kara avcılığının önüne geçilmesine yönelik sahada yürüttüğü denetim faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen kontrollerde bölgede belgesiz avlandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Aralarında Beyşehir, Seydişehir, Hüyük ve Derbent ilçelerinin de olduğu alanda belgesiz avlanırken yakalanan kişilere toplamda 10 bin liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.