Son Dakika Haberleri: Konya'da 'Bereket Tanrısı' Figürlü Koruyucu Muhafaza Kabı Ele Geçirildi

Konya'da 'Bereket Tanrısı' Figürlü Koruyucu Muhafaza Kabı Ele Geçirildi

1 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı, hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı...

Konya'da 'Bereket Tanrısı' Figürlü Koruyucu Muhafaza Kabı Ele Geçirildi, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı, hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir ilçesi Karabulak Mahallesi'nde ikamet eden Veli B.'nin elinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Kaçakçılığı kapsamında tarihi eser bulundurduğu ve satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından jandarma ekipleri, mahkemeden alınan arama kararına istinaden Veli B.'nin evine operasyon düzenledi. Adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda, depo ve garaj olarak kullanılan bölümde toprağa gömülü vaziyette ceylan derisi üzerine yazılı üzerinde hayvan figürleri olan altın yazmalı ve Tevrat figürlerinin olduğu değerlendirilen eser ile birlikte ceylan derisinden yapılmış üzerinde zümrüt taşları ve altın yazmalı Bereket Tanrısı figürü olan koruyucu muhafaza kabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şüpheli Veli B. gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından Veli B.'nin Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:15 Kaynak: İHA

Tevrat, Seydişehir, Konya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Honda, Türkiye'de Civic Sedan Üretimine Son Verecek Bir Kent Diken Üstünde! 3 Gün Arayla İki Dev Obruk Oluştu

Gonca Vuslateri Ameliyat Olacağını Böyle Duyurdu: Çenemi Kestirip Kafama Takacağım Üvey Babasının Dövdüğü Minik Esma, Yaşam Savaşını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 18:33:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da 'Bereket Tanrısı' Figürlü Koruyucu Muhafaza Kabı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]