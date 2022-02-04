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Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü - Son Dakika

Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü

04.02.2022 15:59
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yağan yoğun karın ardından kar ağırlığını kaldıramayan 2 besihane ile 1 evin çatısı çöktü.

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yağan yoğun karın ardından kar ağırlığını kaldıramayan 2 besihane ile 1 evin çatısı çöktü. Buzağı ve ineklerin olduğu besihanede 1 süt ineği ile 1 buzağı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, son yılların en yoğun kar yağışını alan Derebucak'ın kırsal mahallelerinde kar yükünü kaldıramayan iki besihane ile bir evin çatısında çökme meydana geldi. İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde inek ve buzağıların bulunduğu ahşap besihane kar örtüsünü kaldıramayarak çöktü. Boş bir besihane ile içerisinde oturulmayan bir evin ise çatılarında çöküntü oluştu. 3 süt ineğinin bulunduğu besihanede 1 inek ve 1 buzağı telef olurken, 1 inek de yaralanarak tedavi altına alındı. Kar ve enkazın içerisinden sağ çıkartılan 1 süt ineği ise olaydan zarar görmedi.

Pınarbaşı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Orhan Bozkurt, yerleşim merkezinde günlerdir etkili olan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının bazı olumsuzluklara neden olduğunu söyledi. Yerleşim merkezinde 1,5 metre yüksekliğe ulaşan karın dağlık alanlarda 3 metreye yaklaştığını aktaran Bozkurt, "Halkımız çatılarda biriken ve çökme tehlikesi oluşturan kar örtüsü nedeniyle halen imece usulü başlattığı kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. Yağış durdu ancak mahallemizin içerisinde kar yığacak yer de kalmadı. Sağ olsun belediyemiz 7/24 çalışıyor fakat yağış sürekli olunca yapacak bir şey kalmadı. Mahallemizde her yer kar örtüsü altında" diye konuştu. - KONYA

Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü
Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü

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Mustafa Taşdere, Derebucak, Konya, İnek, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derebucak'ta besihaneler ile bir evin çatısı çöktü - Son Dakika


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