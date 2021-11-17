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Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

17.11.2021 10:02
Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde betonu kırılan balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde betonu kırılan balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevrekli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Akbaş (59), gece saatlerinde hava almak için 2. kattaki evinin balkonuna çıktı.

Korkulukları bulunmayan balkonun betonunun bir kısmının kırılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen Akbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Akbaş'ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Seydişehir, Ayşe Akbaş, Gevrekli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da betonu kırılan balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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