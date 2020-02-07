Konya'da Beyhekim Mahalle Konağı açılacak - Son Dakika

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Cuma Buluşmaları" kapsamında Beyhekim Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Pekyatırmacı, Beyhekim Mahalle Konağı ile SEDEP kapsamında Rahmet Ormanları'na yapılacak olan "Tabiat Okulu" alanında incelemelerde bulundu. Pekyatırmacı, incelemelerin ardından konağın ay sonunda açılarak, mahalle sakinlerine hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Vatandaşlar için her alanda yatırımlar yapmaya devam edeceklerini belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"2020 yılının ilk çeyreğinde de ilçemize yeni yatırımları kazandırmanın mutluluğu yaşıyoruz. Hafta içerisinde Dağdere Mahallesi'ne kazandırdığımız ilkokulun açılışının yanı sıra SEDEP kapsamında Sanat Tasarım Atölyemizin de açılışını gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli, değerlerine bağlı ve sağlıklı bir nesil olmalarına katkı sağlamak."

Pekyatırmacı'ya, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti.