Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerince "Beytülmakdis Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

HÜR GENÇ Öğrenci Topluluğu tarafından, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya ilişkin kitaplar tanıtıldı, alana kurulan standı ziyaret edenlere Filistinli Müslümanların mücadeleleri anlatıldı.

HÜR GENÇ Beytülmakdis Hanımlar Komisyonu Başkanı Zeynep Elif Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytülmakdis denildiğinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın bütününün akla geldiğini söyledi.

Müslüman gençler olarak Mescid-i Aksa'yı işgal altında yalnız bırakmayacaklarını belirten Yıldırım, "Filistin'de ve özellikle Peygamber efendimizin Beytülmakdis ismini verdiği Kudüs'te barış ve adaletin sağlanması adına, ırkçılık, işgalcilik ve sömürgeciliğe tepki gösteren gençlerden oluşan bir topluluğuz. Kurulduğumuz günden beri, ilimsiz eylemin ve eylemsiz söylemin bizi ileriye götüremeyeceğinden hareketle, bilgi temelli bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Eğitim seminerleri düzenliyor, kitap, makale, sinema ve belgesel kritikleri yapıyoruz. " diye konuştu.

HÜR GENÇ Akademik Danışman Yardımcısı NEÜ Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş de Beytülmakdis'in 400 yıl Osmanlı himayesinde kalmış ve bu döneme ait yüzlerce tarihi eseri bünyesinde barındıran bir İslam şehri olduğunu söyledi.

Bilinçli gençler tarafından düzenlenen bu tür etkinliklerin yeni nesile yol gösterici olacağını dile getiren Keş, "Beytülmakdis halkı her geçen gün işgalci İsrail tarafından bilinçli bir şekilde yoksullaştırılmaktadır. Kudüslü Müslümanların yüzde 80'i yoksullukla mücadele etmektedir. Beytülmakdis ve civarında yaşayan Müslümanların evleri yıkılmakta, işyerleri kapanmakta, tarım arazileri işgalciler tarafından yıkılmaktadır. Beytükmakdis'te insan hakları her gün ayaklar altına alınmaktadır. Biz bu duruma sessiz kalmıyor, öğrencilerimizle Beytülmakdis'i ve Filistinli Müslümanların mücadelesini anlatıyor, duyuyoruz." ifadelerini kullandı.