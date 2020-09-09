Konya'da bıçakla yaralama - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki şahıs arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Selçuk Mahallesi eski vergi dairesi arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. ve İ.K. para meselesi yüzünden birbiriyle tartıştı. Çıkan kavgada A.D. bıçak darbesiyle İ.K'yi yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen İ.K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Şüpheli A.D. ise Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA