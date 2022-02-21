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Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

21.02.2022 13:10
Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

Konya'da bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı.

Konya'da bıçaklanmış halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin katil zanlısı yakalandı.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Şirinhanım Sokak'ta yerde bıçaklanmış halde bulunan Mehmet Binbirdağ'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını da inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının 17 yaşındaki Ö.G. olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince yakalanan ve suçunu itiraf eden Ö.G'nin, ifadesinde Mehmet Binbirdağ ile eğlence mekanında tanıştıklarını, çıkışta aralarında tartışma çıkması üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Ö.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Şirinhanım Sokak'ta 18 Şubat'ta bir kişinin yerde hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, bıçakla ağır yaralandığı belirlenen Mehmet Binbirdağ, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı

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Cinayet, Polis, Konya, Cuma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bıçakla öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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