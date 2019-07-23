Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

57 dakika önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde, çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kudret Çelik (29), Cumhuriyet Mahallesi'nde karşılaştığı A.K. (20) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda Çelik, bıçakla yaralandı. Arkadaşları tarafından Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler A.K. ve arkadaşı S.D'yi (19) gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. tutuklanırken, S.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Mahallesi, Konya, Kulu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistan'da pazar yerinde patlama: 2 ölü, 29 yaralı F-35'e parça üreten şirket: Türkiye'yi 2020'de üretim zincirinden çıkaracağız Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı! Olay cep telefonu kamerasına kaydedildi 1202 yıllık anıt ağaç, yeni yerinde zeytin verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 23:14:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]