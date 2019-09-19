Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasığından bıçaklanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, dün 21.30 sıralarında Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Hüseyin Asıltürk'ü (37) kasığından bıçakladı. Olayın ardından şüpheli Ahmet D., olay yerinden kaçarken yaralanan Hüseyin Asıltürk, yaralı halde bir süre gittikten sonra sokakta yığılıp kaldı. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Hüseyin Asıltürk, özel araçla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Asıltürk'ün kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından cinayet zanlısı Ahmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KONYA