Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

12 dakika önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasığından bıçaklanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, System.String[]

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kasığından bıçaklanan 1 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün 21.30 sıralarında Susuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (37) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Hüseyin Asıltürk'ü (37) kasığından bıçakladı. Olayın ardından şüpheli Ahmet D., olay yerinden kaçarken yaralanan Hüseyin Asıltürk, yaralı halde bir süre gittikten sonra sokakta yığılıp kaldı. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Hüseyin Asıltürk, özel araçla kaldırıldığı Seydişehir Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hüseyin Asıltürk'ün kan kaybından hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın ardından cinayet zanlısı Ahmet D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KONYA

Seydişehir, Susuz, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Musa Arat AK Parti'den istifa etti
MHP Konya İl Başkanı görevden alındı İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:12:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da bıçaklı kavga: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]