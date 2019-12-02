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Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

7 saat önce

Konya'da içkili restoran çıkışında iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaraladı.

Konya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Konya'da içkili restoran çıkışında iki grup arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaraladı.


Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Mercek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içkili restoranda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Restoran dışına taşan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K. bacağından, karnından ve çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Metin K.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, 2 kişi oldukları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:36 Kaynak: İHA
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