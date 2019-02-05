Son Dakika Haberleri: Konya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Konya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

8 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Konya'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, System.String[]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Mahallesi'nde bulunan halin içindeki pazar yerinde, iki grup arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre tartışma, karşılıklı küfürleşme dolayısıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Murat D. ile darp edilen Aykut G. ve Turgay G, Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Murat D, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

İki grup arasında geçmişten gelen bir husumet olduğu, pazar yerinde karşılaşan tarafların bu sebeple tartıştığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:23 Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Güncel
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