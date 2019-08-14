Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya'da Suriye uyruklu ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'da Suriye uyruklu ailenin fertleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Karatay ilçesi İstanbul Caddesi'nde eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Suriye uyruklu A.H.S. (27) ile iki kayınbiraderi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H. ve E.H. ile A.H.S. bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.H.S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheliler M.H. ve E.H. tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İsmail Küçükkaya felakatin eşiğinden döndü: Uçak ve helikopter az kalsın çarpışıyordu

Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Eskişehir'deki orman yangını kontrol altında

Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu