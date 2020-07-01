Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Konya'da çıkan kavgada üç kişi bıçakla yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Bardakçukuru Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.D (23) ve M.K. (20) tezgahta karpuz satan A.Y. (23) isimli şahsın yanına geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan şahıslar A.Y.'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan A.Y. de tezgahtan aldığı bıçakla F.D.'yi göğsünden, M.K.'yı koltuk altından yaraladı. Olay yerinden uzaklaşan A.Y. yakın bir sokakta kanlar içinde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.D. ve M.K. Numune Hastanesine, A.Y. de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. F.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA