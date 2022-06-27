Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı

27.06.2022 22:53
Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Konya'nın Meram ilçesindeki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kovanağzı Mahallesi'nde S.T. ile C.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönen olayda, C.Ç, S.T'yi bıçakla ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, tedavi için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinde kısa sürede yakalandı.

YORUMLAR
500
Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı Seydişehir'de motosiklet çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı Konya'da Tekvando Yıldızlar Milli Takım seçmeleri başladı Konya'da Tekvando Yıldızlar Milli Takım seçmeleri başladı
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 22:59:17. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement