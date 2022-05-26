Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde S.K. ile Ramazan K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan bıçakla Ramazan K. ile ağabeyi Enver K'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan kardeşlerden Ramazan K'yi üç tekerlekli motosikleti ile Kulu Devlet Hastanesi'nin acil servisine bırakan S.K. daha sonra kaçtı.

Kardeşlerden Ramazan K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağabeyi Enver K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ramazan K'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.