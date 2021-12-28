Seydişehir'de bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmesi
Olayın yaşandığı park
Yaralılara ait üzerinde kan bulunan kıyafetler Konya'da bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı
KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
İddiaya göre, Ali U. (19) ve Mehmet C. (17), Alaylar 1 Mahallesi'ndeki Ulubatlı Hasan Parkı'nda Oğuz T. ile küfürleşme nedeniyle tartışmaya başladı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Oğuz T, Ali U. ve Mehmet C'yi bıçakla yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Şüpheli Oğuz T, polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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