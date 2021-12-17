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Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı

17.12.2021 12:34
Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan baba ve oğlu tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan baba ve oğlu tutuklandı.

İddiaya göre, M.G (52) ile oğulları M.G (29) ve A.E.G. (15), Gazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde aralarında husumet bulunan E.C. (29) ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda M.G'nin oğlu M.G. elinden, E.C. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, baba M.G ile hastanede tedavisi tamamlanan M.G. ve kardeşi A.E.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.G. ile oğlu M.G. tutuklandı.

Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı

Akşehir, Konya, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da bıçaklı kavgaya karışan baba ile oğlu tutuklandı - Son Dakika
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