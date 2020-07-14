Konya'da biçerdöverler artık GSP ile uydudan takip ediliyor - Son Dakika

Konya'da biçerdöverler artık GSP ile uydudan takip ediliyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda hasat döneminin gelmesinin ardından Beyşehir ilçesinde biçerdöverler artık araçlara takılan GPS sistemi ile uydudan takip edilmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda hasat döneminin gelmesinin ardından Beyşehir ilçesinde biçerdöverler artık araçlara takılan GPS sistemi ile uydudan takip edilmeye başlandı.

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Konya'nın hububat ekilişinin yüksek olduğu ilçelerden Beyşehir ilçesinde, İlçe Tarım Komisyonu'nun aldığı karar uyarınca biçerdöverlere GPS takılması zorunlu hale geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmayla bugüne kadar 130 biçerdövere GPS cihazı takıldı, ilçedeki diğer biçerdöverlere takılması işlemi de halen devam ediyor.


Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya, AA muhabirine, Beyşehir İlçe Tarım Komisyonu'nun aldığı karar uyarınca ilçede faaliyet gösteren biçerdöverlere GPS cihazı takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından bu yönde başlatılan çalışmaların sürdüğünü söyledi.


Beyşehir'de halen hububat hasadının da devam ettiğinin altını çizen Kaya, iki aylık hasat dönemi içerisinde biçerdöverlerin faaliyetlerinin bu GPS sistemi üzerinden takip edileceğini belirterek, "Beyşehir'de yaklaşık 200 civarında bir biçerdöverimiz var. Bunun 130'una şu ana kadar GPS cihazı takıldı. Kalanlarına ise takılması çalışmaları devam ediyor. Bu sistem sayesinde biçerdöverlerin anlık konumlarını, nerede ne kadar biçim yaptığını, arazi üzerindeki yerini ve hızını, ne kadar zaman çalışıp çalışmadığını, nereleri biçtiğini bu sistem üzerinden anlık olarak istediğimiz yerden ister cep telefonlarımızdan mobil olarak, isterse bilgisayarlarımızdan anlık olarak her yerden web tabanlı olduğu için direk takibini yapabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sistemde meraların yanlış kullanımı oluyorsa bunların da sistem üzerinden görülüp anında gerekli müdahalelerin yapılabileceğini aktaran Kaya, "Bu sistemin bir de şöyle bir güzelliği de var. 8 yıl geriye dönük olarak biz bunların raporlarını da alabileceğiz her istediğimiz zamanda. Ayrıca, gerek yangın gerekse hırsızlık olsun bunların hepsini de bu sistemle kontrol etmiş olacağız." diye konuştu.

Beyşehir, Konya, GPS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da biçerdöverler artık GSP ile uydudan takip ediliyor - Son Dakika
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