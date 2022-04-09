Konya'da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

09.04.2022 15:00
Konya'da "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi

Konya'da Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ((BEDK) tarafından "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Konya'da Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ((BEDK) tarafından "Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı" düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda; BEDK Başkanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu ile üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi İsmail Kurul ve Danıştay (Tetkik Hakimi) Ahmet Hüsrev Vural katılımcılara, "Bilgi Edinme Kanunu" hakkında bilgilendirmede bulundu.

Vali Vahdettin Özkan, demokratik toplumlarda özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için vatandaşlık bilincinin önemli olduğunu söyledi.

Eğitim, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programa, Vali yardımcıları Mehmet Aydın, Mehmet Ali Özkan ve Aydın Erdoğan, Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile kolluk görevlileri katıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hasan Tahsin Fendoğlu, mevlana, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da 'Bilgi Edinme Kanunu Hizmet İçi Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika


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