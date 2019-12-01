Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle, Konya Bilim Merkezi'nde öğrencilerin okul dışında öğrenme ortamı olarak faydalanabileceği "Bilim Çocuk Kütüphanesi" projesi hayata geçiyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında "Bilim Çocuk Kütüphanesi" protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ve Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde hayata geçirilecek ve yeni nesil kütüphaneciliğin en güzel örneklerinden olacak "Bilim Çocuk Kütüphanesi" ile çocuklar, tematik yöntemlerle erken yaşlardan itibaren bilimle tanışma imkanı bulacak.



Konya Bilim Merkezi'nde yapılan eğitim ve atölye çalışmalarına da katkı sağlayacak proje ile yeni neslin okuma ve öğrenme becerilerinin geliştirilmesinin yanında, içeriği ve uygulamaları ile yaşayan bir kütüphane olma özelliğine de sahip olacak. Çocukların erken yaşta yazıyla ve kitapla iç içe yaşama becerisi kazanmaları hedeflenen proje ile ayrıca, bilimsel ve teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları için ebeveynlerin de içinde aktif olarak yer alacakları programlar hazırlanacak. Dijitalleşen yaşama uygun olarak ailelerin "Medya - Teknoloji Okuryazarlığı" alanlarında çocuklarıyla birlikte etkinlikler yapması ve deneyim kazanmalarını sağlayacak olan Bilim Çocuk Kütüphanesi, yazar-çizer söyleşileri ile bilimsel okur-yazarlığın yaygınlaşmasında da önemli bir rol üstlenmiş olacak.



Protokolü imzalayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, projenin Konya ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu. - KONYA