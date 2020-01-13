Konya'da Bilim Tırı 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da Bilim Tırı 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

Konya'da Bilim Tırı 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, ilçelerde etkinlikler düzenleyerek 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Konya'da Bilim Tırı 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi tarafından kurulan Bilim Tırı, ilçelerde etkinlikler düzenleyerek 2020 yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Belediye tarafından yaptırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nin, ilçelerdeki öğrencilerde bilim merakı uyandırma amacıyla kurduğu Bilim Tırı, etkinliklerine devam ediyor.

Bilim gösterileri ile öğrencilere bilimin eğlenceli yüzünü aktaran Bilim Tırı, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi çalışmaları kapsamında bilim turuna çıkıyor.

Görsel, eğitsel ve bilimsel sergi alanları ile insan vücudunu anlatan anatomik modeller, gezegenler ve dünyamız, Dinazor T-Rex, aynalı el becerisi ile piramit yapboz gibi materyallerle hem eğlendiriyor hem öğretiyor.

İlçelerde etkinliklerini sürdüren Bilim Tırı, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 100 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:14 Kaynak: AA
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