Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem - Son Dakika

Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem

27.11.2020 14:39
Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem, System.String[]

Konya'da polisin trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

Konya'da polisin trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde çalışmalara devam etti. Yapılan trafik denetimlerinde bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde 913 sürücüye hız sınırı ihlali, 764 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 17 sürücüye fazla yolcu taşımak, 10 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan gerekli adli ve idari işlemler uygulandı. Denetimlerde 110 araç da trafikten men edildi. - KONYA

Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem

Konya Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da bin 29 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan cezai işlem - Son Dakika


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