Konya'da bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için alınan karantina kararının 7 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

Bunun üzerine Seydişehir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile mahalledeki bir apartmanda karantina uygulaması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılcalar Mahallesi'nde yapılan testlerde, aynı aileden 4 kişinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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