Konya'da bir apartmanda çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 3 katlı apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 5 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi.

Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı'nda 3 katlı apartmanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Merdiven boşluğundaki halıların yandığını fark eden bina sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Akşehir İtfaiye Merkezi ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından binadan çıkarıldı. Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.