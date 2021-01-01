Konya'da bir ayda 95 kaçak avcıya 156 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Konya'da Aralık ayında kaçak avlanan 95 avcıya toplam 156 bin 264 lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Konya İl Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Aralık ayında kırsal alanda farklı kesimlerde kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetim ve kontrollerde toplam 95 kişi yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan 95 kaçak avcıya 142 bin 631 lirası idari para cezası, 13 bin 633 lirası ise tazminat cezası olmak üzere toplamda 156 bin 264 liralık ceza kesildi. Denetimlerde, 13 av tüfeğine ve far avında kullanıldığı tespit edilen 2 araca ise mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulduğu belirtildi. - KONYA