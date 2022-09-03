Camiden antika zannedip malzeme çaldı - Son Dakika
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Camiden antika zannedip malzeme çaldı

03.09.2022 12:17
Camiden antika zannedip malzeme çaldı

Konya'da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı.

Konya'da bir camiye giren hırsız, antika zannettiği malzemeleri çaldı. Hırsızlık şüphelisini tespit eden polis ekipleri şahsı evinde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bulunan 63 yıl önce inşa edilen Odacı Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camide bulunan çeşitli malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Camide bulunan güvenlik kameralarından olayın şüphelisinin daha önceden birçok hırsızlık olayına karışan şahıs olduğunu tespit eden Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri şahsın evine operasyon düzenledi. Çaldığı malzemelerle birlikte yakalanan şüpheli Mehmet K. ilk ifadesinde malzemelerin görünüm itibarıyla antika olduğunu düşündüğünü ve satmayı planladığını itiraf etti. Polis ekiplerince evde yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ise cami görevlilerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet K'nin daha önceden hırsızlık, kasten yaralama ve çeşitli suçlardan 25 kaydının olduğu öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camiden antika zannedip malzeme çaldı - Son Dakika

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