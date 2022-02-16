Üye Girişi
Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı - Son Dakika

Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı

16.02.2022 16:51
Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, bir çiftçinin 105 bin lirasını aldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kendisini savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcısı, bir çiftçinin 105 bin lirasını aldı.

Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Akay'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini, aklanması için de verilen banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Banka hesabında bulunan 80 bin lira ile bozdurduğu altının parasını verilen hesaba yatıran Akay, dolandırıldığını anlayınca durumu emniyete bildirdi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İkinci kez para istediklerinde borç para almak için taksi tutmuş

Akay, gazetecilere yaptığı açıklamada, dolandırıcılara 105 bin lira kaptırmanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Dolandırıcının ilk parayı yatırdıktan sonra tekrardan kendisini arayarak 50 bin lira daha istediğini anlatan Akay, "Aracım yoktu, borç para almak için taksi tuttum. Telefonum sürekli açıktı. Hiç kapatmamam gerektiğini, yedek batarya almamı, şarjı biterse tekrar takmamı istediler. Bu arada kızım sürekli arayıp duruyordu. Sonrasında kızımla konuşunca dolandırıldığımı anladım. Kimse telefonla kendilerinden para isteyenlere itibar etmesin. Ben yandım kimse yanmasın." diye konuştu.

Akay'ın eşi Selvinaz Akay (52) ise çiftçilikle geçimlerini sağladıklarını, dolandırıcıların çocuğunun yazın çalışarak biriktirdiği altınları bile aldığını kaydetti.

Ellerinde ne var ne yoksa hepsini kaptırdıklarını aktaran Akay, "Mahvolduk. Her şeyimiz gitti. Bize devlet büyüklerimiz yardımcı olsun" diyerek gözyaşı döktü.

Ayrıca, aynı gün mahalledeki 25 kişinin telefonla aynı yöntemle para göndermeleri konusunda arandığı öğrenildi.

Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı
Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı

YORUMLAR
500

Cep Telefonu, Seydişehir, Savcı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:39 Yeni tedavi yöntemiyle dünyada HIV virüsünü yenen 3'üncü kişi oldu
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
16:35 Köpekbalığı denizde yüzen adamı yedi, çevredekiler sadece izleyebildi!
16:14 Fatih Altaylı: Atatürk'ün elini ayağını öpseniz yeridir
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da bir çiftçi telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement