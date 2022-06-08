Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika
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Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

08.06.2022 20:12

Konya'nın Karatay ilçesinde terzi deposu olarak kullanılan iş yerinin dışından silahla ateş eden şüpheliler, müşteriyi yaraladı.

Konya'nın Karatay ilçesinde terzi deposu olarak kullanılan iş yerinin dışından silahla ateş eden şüpheliler, müşteriyi yaraladı.

Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'ta, İsmail G. ve Ümit G. kardeşler, henüz öğrenilemeyen nedenle terzi deposu olarak kullanılan iş yerine kapının dışından silahla ateş etti.

Kurşun, iş yerindeki müşteri Sabri Torun'a isabet etti.

Torun, çevredekilerce Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İş yeri sahibi ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı
Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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