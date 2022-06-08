Erenler Mahallesi Beşkılıç Sokak'ta, İsmail G. ve Ümit G. kardeşler, henüz öğrenilemeyen nedenle terzi deposu olarak kullanılan iş yerine kapının dışından silahla ateş etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bir dükkanın müşterisi, silahla dışarıdan açılan ateş sonucu yaralandı - Son Dakika

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