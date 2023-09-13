Konya'da bir ev sahibi, evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü - Son Dakika

Konya'da bir ev sahibi, evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü

Konya\'da bir ev sahibi, evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü
Son Güncelleme: 13.09.2023 20:59

Türkiye'de ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar son dönemde iyice tırmanırken, Konya'da çekilen bir görüntü kısa sürede gündem oldu. Kiracı bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, sabah 7 sularında evden çıkarmak istediği kiracısının evini basan ev sahibinin dairenin kapısını söküp götürmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Son dönemde ev sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan tartışmalara ilişkin görüntülere son örnek Konya'dan geldi. Kiracı bir kadının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETTİ

Sabah 7 sularında evden çıkarmak istediği kiracısının evini basan ev sahibinin dairenin kapısını sökerek götürdüğü anlar kiracının cep telefonuna kamerasına saniye saniye yansıdı.

"SENİN EV KİRANI ÖDÜYORUZ BİZ, AİDATINI ÖDÜYORUZ"

Kiracı kadının videoda ev sahibine "Sabahın 7 buçuğunda gelip de evimizin kapısını sökemezsin sen. Senin ev kiranı ödüyoruz biz, aidatını ödüyoruz" dediği duyulurken, adamın ise "Eve ihtiyacım var" yanıtını verdiği görülüyor.

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Son Dakika Güncel Konya'da bir ev sahibi, evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da bir ev sahibi, evden çıkarmak istediği kiracısının kapısını söküp götürdü - Son Dakika
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