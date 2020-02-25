Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi - Son Dakika
Konya'da bir evde silah ve 750 adet mermi ele geçirildi
6 saat önce
Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, arama yaptıkları evde 1 adet silah ve 750 adet mermi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesindeki bir evde kaçak silah ve mermi olduğu yönünde ihbar gelmesi üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından evde yapılan aramada 1 adet silah, 1 adet şarjör ve 750 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi Ö.K. (32) gözaltına alındıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - KONYA
Son Dakika Ünlü iş adamı Ali Armağan'ın oğlu ölü bulundu Uzman raporundaki "Sperm" detayı tecavüzle suçlanan profesörü zora sokacak İş yerinde mahsur kalan kedi, 20 gündür kapı altından atılan yiyeceklerle besleniyor Ünlü iş insanı Ali Armağan'ın 14 yaşındaki oğlu intihar etti