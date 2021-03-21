Konya'da bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evden 20 bin liralık ziynet eşyası çalındı.

Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Sait Ertürk Caddesi'ndeki evde yaşayan Aziz Berendi, 20 bin lira değerinde 5 çeyrek, 4 gram altın, 3 künye, 2 küpe, 2 yüzüğünün çalındığını belirtti.

Şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polisler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Berendi, konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam işten geldiğimizde eve girdik. Hırsız girmiş gibi bir dağınıklık yoktu. Eşim tesadüfen yüzüğüne bakmaya gittiğinde fark ettik. Ziynet eşyasının kutusu yerdeydi. Kontrol ettiğimizde soyulduğumuzu anladık." dedi.