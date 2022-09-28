Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

28.09.2022 10:40

Konya'da bir evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da bir evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerden birinde yapılan aramada, şöminenin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar bulundu.

Operasyonda, M.D, A.D, Z.D, M.D, F.D. ve Y.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı Konya'da obruğa düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 43 zanlı gözaltına alındı Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 43 zanlı gözaltına alındı Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı Ordu'da uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
15:17 ABD'li general Türkiye ile alakalı sorulara cevap veremedi! Yunanistan'ın adalara silah yığmasına "Haberim yok" dedi
15:10 Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Adana'daki sahra hastanesi üzerinden yüklendi: Çadırdan hastane olur mu? Bay Kemal'e sorarsan olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 16:59:52. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da evin toprak zeminine gömülmüş 9 kilo 750 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement