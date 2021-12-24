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Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı - Son Dakika

Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı

24.12.2021 11:07
Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı

Konya'da üretilen geri dönüşüm makinesi, asfalt atığını dörtte bir maliyetinde, yerinde dönüştürerek ekonomiye katkı sağlayacak.

Konya'da üretilen geri dönüşüm makinesi, asfalt atığını dörtte bir maliyetinde, yerinde dönüştürerek ekonomiye katkı sağlayacak.

Merkez Karatay ilçesindeki sanayi sitesinde makine imalatı yapan firmanın ortağı, emekli doktor öğretim üyesi ve makine yüksek mühendisi Memiş Işık, AA muhabirine, dört yıl önce asfalt geri dönüşümü sağlayan teknolojiler üzerine çalışma başlattıklarını söyledi.

Makine tasarım ve imalatı üzerine Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlatan Işık, "Emekli olduktan sonra bu makinenin seri üretimine karar verdik. Dünyadaki makinelere göre teknik kapasitesi yüksek, endüstri 4.0'a uygun ve yerli üretimini gerçekleştirdik. Patent ve marka tescilini tamamladık." diye konuştu.

Işık, KOSGEB'in makine inovasyon desteğinden yararlanarak üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, makinenin şantiye ve mobil tip olmak üzere tasarlandığını ifade etti.

Asfalt maliyetini geri dönüşümle dörtte bir fiyatına düşürüyor

Belediyelerin altyapı çalışmalarında kazıdıkları asfalt hafriyatını dönüştürdüklerini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Hafriyatı makinede önce parçalıyor sonra da ısıtıyoruz. Bu süreç içerisinde sıcak asfalt haline getiriyoruz. Çevreye zararlı ve tehlikeli atık olarak sınıflandırılan bu atığı bertaraf etmiş oluyoruz. Hem de tehlikesini önlüyoruz. Asfalt maliyetleri çok yüksek, metreküp asfalt maliyetinin dörtte bir fiyatına ürünü dönüştürüyoruz. Her geri dönüşüm bir miktar kayıpla oluyor. Otobandan kaldırdığınız asfaltı yeniden otobana dökemezsiniz. Böyle bir iddiamız yok. Makinede bitüm ekleme özelliğini de yaptık. Diğer muadil makinelerden, mekanik ve uzaktan erişim otomasyonuyla ayrılıyor. Asfalt hammaddesi ithal olduğu için geri dönüşümden ne kadarını sağlayabilirsek o kadar az döviz çıktısı olur."

"Çeşitli fuarlara katıldık, çok ciddi ilgi gördü"

Firmanın ortağı makine imalatı ustası Hasan Hüseyin Erdem ise ayda 1 makine üretim altyapısına sahip olduklarını vurguladı.

Makinenin hedef kitlesinin belediyeler ile yol yapım ve onarım işi yapan firmalar olduğuna işaret eden Erdem, "Çeşitli fuarlara katıldık, çok ciddi ilgi gördü. Doğaya da ekonomiye de önemli katkı sağlayacak. Hedefimiz ihracat odaklı üretimle dünyaya açılmak." dedi.

Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı
Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı
Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı
Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı

YORUMLAR
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Öğretim Üyesi, geri dönüşüm, Emekli, Konya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da bir firma asfalt atığını çevreye ve ekonomiye kazandıran makine yaptı - Son Dakika
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