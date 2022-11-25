Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu gündeme oturdu - Son Dakika
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Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu gündeme oturdu

25.11.2022 14:47

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklerden birini katlettiği görüntülere tepki yağdı. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken 2020 yılında yaşamını yitiren ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun köpeklere yapılan zulümle ilgili sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken şube müdürü ise görevden uzaklaştırıldı.

YENİDEN GÜNDEM OLDU

Söz konusu görüntüler ülkede infial yaratırken 2020 yılında kaybettiğimiz İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun köpeklere yapılan zulümle ilgili sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

"CENNET SADECE İBADETLERLE GİRİLEN BİR YER DEĞİLDİR"

Döngeloğlu bir programında hayvanlara yapılan işkencelerle ilgili olarak, "Senin geçtiğin sokakta bir zalim sokak köpeğini tekmeliyor, sen de hiçbir şey demeden geçiyorsun. İkindi kaçıyor. Hayvanı dövüyorlar orada görmüyor musun? Sokak köpeği, kedisi zannedersin sen onu ama belki de vallahi şu tepenizden tarlalarınıza bereket olarak yağan yağmurdur. O yağmur belki de bir köpeğin La ilahe illallah zikrine iniyordur. Hakim kanunda sana bir ceza bulamayabilir. Vallahi de billahi de toprağın altında o köpekle karşılaşacaksın. Karşına gelip 'Allah'ım bu beni zehirledi' diyecek. Seni beni kim kurtaracak o zaman. Cennet sadece ibadetlerle gidilen bir yer değildir ey Müslüman." ifadelerini kullanmıştı.

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Ömer Döngeloğlu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu gündeme oturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu gündeme oturdu - Son Dakika
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