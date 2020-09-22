Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 zanlı yakalandı

Konya'da bir hafta içerisinde 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da bir hafta içerisinde 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 18 farklı iş yerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili soruşturma başlattı.

Şüphelilerin yakalanması için oluşturulan özel ekip, hırsızlıkların gerçekleştiği bölgelerde yüzlerce kamera kaydını inceledi.

Kayıtlardan elde edilen bulgular sonucunda harekete geçen ekipler, şüpheliler Yılmaz İ. (18), Serdar A.(19), Zeki Can Y. (17), İsmet D. (16), Hacı D. (15) ve Serkan G'yi (16) yakaladı.

Şüphelilerden Yılmaz İ. ve Serdar A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilidi, 18 yaşından küçük olan diğer şüpheliler Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Çaldıkları malzemeleri de bir arazide çuval içinde sakladıkları belirlenen şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin bazı iş yerlerinden yaptıkları hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde, bir şüphelinin, demir makasıyla iş yerinin kepenk kilidini kesmeye çalışması, 2 zanlının da çevreyi kontrol etmesi yer alıyor. Başka bir görüntüde ise lokanta içerisine giren şüphelinin, kasadan paraları çalması yer alıyor.

Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Asayiş, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 10:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir haftada 18 iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

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