112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılardan Hayati Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu işçilerden Hayati Pamuk (46), Şaban Emir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) yaralandı.

Karayolları Ereğli Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden tek katlı ek bina inşaatında, üst kolon imalatına beton döküldüğü sırada kalıp çöktü.

Son Dakika › Güncel › Konya'da bir inşaatın kolon imalatının çökmesi sonucu 1'i ağır, 3 işçi yaralandı - Son Dakika

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