Konya'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi yakalandı - Son Dakika

Konya'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi yakalandı

13.10.2020 09:01
Konya'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi yakalandı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beytepe Mahallesinde bir iş yerine düzenlediği operasyonda, içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Beyşehir, Konya, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 47 şişe alkol katkı maddesi yakalandı - Son Dakika

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