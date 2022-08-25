Çaldığı 30 bin liralık malzemeyi 1700 liraya satmış

KONYA'da bir iş yerinden 30 bin lira değerinde inşaat malzemesi çalan Osman O. ile çalıntı malzemeleri 1700 lira karşılığında hurda fiyatına satın alıp 2'nci el olarak satan Mehmet L. gözaltına alındı.

Meram Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ateşbazı Veli Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinden matkap, keski ve inşaat malzemesi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasından görüntü izleyen ekipler, şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma gibi suçlardan emniyette 7 kaydı bulunan Osman O. olduğunu tespit edip, yakaladı.

İTİRAF ETTİGözaltına alınan Osman O., hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini, çaldığı malzemeleri de Pirebi Mahallesi'nde hurdacılık yapan Mehmet L.'ye sattığını itiraf etti. Hırsızlık malzemelerini satın alan ve bisiklet, elektrikli bisiklet, evden hırsızlık suçlarından 6 kaydı olan Mehmet L.'nin iş yerine giden ekipler, Osman O.'nun çaldığı 30 bin lira değerindeki malzemeleri 1700 lira karşılığında satın aldığını tespit etti.

Osman O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, hurdacı Mehmet L. hakkında suç eşyası satın almaktan adli işlem yapıldı.