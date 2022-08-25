Polis, yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydı bulunan Osman O. olduğunu belirledi.

Meram Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çok sayıda inşaat malzemesi çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Araştırma, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da çaldığı inşaat malzemesini hurdacıya satan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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