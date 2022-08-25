Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı - Son Dakika
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Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı

25.08.2022 11:01
Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı

Konya'da bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi gibi çeşitli aletler çalan hırsız ve çaldığı malzemeleri hurda fiyatına satın alıp ikinci el olarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da bir iş yerinden matkap, kaynak makinesi gibi çeşitli aletler çalan hırsız ve çaldığı malzemeleri hurda fiyatına satın alıp ikinci el olarak satan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Ateşbazı Veli Mahallesinde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı gerçekleşmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma vb. suçlardan 7 adet kaydı olan Osman O. olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldığı malzemeleri de Pirebi Mahallesinde hurdacılık yapan Mehmet L.'ye sattığını itiraf etti. Bunun üzerine hırsızlık malzemelerini satın alan ve bisiklet, elektrikli bisiklet, evden hırsızlık vb. suçlardan 6 adet kaydı olan Mehmet L.'nin iş yerine giden ekipler, Osman O.'nun çaldığı matkap, kaynak makinesi gibi 13 adet çeşitli alet ve malzemeleri bin 700 TL karşılığında Mehmet L.'nin satın aldığını tespit etti. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi Osman O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hurda işi yapan Mehmet L. hakkında suç eşyası satın almaktan adli ve idari işlem yapıldı. - KONYA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Araştırma, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da hırsızlık şüphelisi ve çaldığı malzemeleri satın alan suç ortağı yakalandı - Son Dakika
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