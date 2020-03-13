Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika

Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

6 saat önce

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.

Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü, System.String[]

Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp kaçmak isteyen zanlı yakalandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Ş. (37), boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Ş'nin (30), muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye geldi.

İkili arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bu sırada yanında bulunan tabancayla ateş eden Bayram Ş, Münevver Ş'yi başından yaraladı. Yaralı kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca, hastane çevresindeki polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hastane morgundan alınarak Karatay ilçesindeki Selim Sultan Erdem Şehitler Camisine getirilen Münevver Ş'nin naaşı, yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, Şehitler Mezarlığında defnedildi.

Bu sırada Münevver Ş'nin mezarı başına gelen halası, "Canım kızım. O mezara yatacaksın ama orası buz gibi. Bir battaniye sersek olmaz mı." diyerek gözyaşı döktü.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı
Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu

Son Dakika Haberleri
01:36 Trablus'ta düzenlenen saldırıda Hafter'e bağlı 20 kişi öldü
01:22 Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı
01:22 Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis engeli
01:19 SİLİVRİ'DE TIP BAYRAMI İÇİN TOPLANAN DOKTORLAR KORONAVİRÜSÜ KONUŞTU
01:19 ESKİŞEHİR Ehliyetsiz sürücülerin yer değiştirme anları, drone ile görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:39:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da bir kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]